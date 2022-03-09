الامارات | محمد بن راشد يشهد سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق الإسطبلات الخاصة في اليوم الثاني لمهرجان محمد بن راشد للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 214 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وتابع سموّه فوز الفارس عبدالله علي العامري، بلقب السباق على صهوة الجواد «إيمان دي لوربيك» المملوك إلى «إسطبلات زعبيل»، رغم أن العامري جاء في المركز الـ24 بالمرحلة الأولى، لكنه تقدم إلى المركز الـ15 في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه بصعوده إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي، على صهوة الجواد «كاميل دي كومبيتس» المملوك إلى «إسطبلات الكمدة»، وجاء في المركز الثالث الفارس زايد غانم المري، على صهوة الجواد «بي ألايف دي سومانت» المملوك إلى «إسطبلات تي إن تي».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدّرت الفارسة ليلى محمد المرزوقي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاءت في المركز الأول على صهوة الجواد «كاميل دي كومبيتس» المملوك إلى «إسطبلات الكمدة» مسجلة زمناً قدره 1:25:37 ساعة، وتبعها في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة الجواد «إسكاربيل» المملوك إلى «إسطبلات إس إس» بزمن قدره 1:25:39 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي، على صهوة الجواد «نيل دي سازيلي» المملوك إلى «إسطبلات الكمدة» مسجلاً زمناً قدره 1:25:43 ساعة.

وتقدم الفارس سعيد أحمد الشامسي، من المركز الثاني إلى الأول في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:11:36 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية دلفينا ماريا غوتير، متقدمة من المركز السابع على صهوة الجواد «إر إيفيغال» المملوك إلى «إسطبلات إس إس» مسجلة زمناً قدره 1:11:08 ساعة، كما تقدم الفارس سعيد حمود الخياري، من المركز الثامن إلى الثالث على صهوة الجواد «ألاورزا» المملوك إلى «إسطبلات إس إس» بزمن قدره 1:11:04 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بعدما تقدمت الفارسة الأرجنتينية دلفينا ماريا غوتير، من المركز الثاني إلى الصدارة مسجلة زمناً قدره 1:03:59 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري، متقدماً من المركز الثالث بزمن قدره 1:04:03 ساعة، وصعد الفارس زايد غانم المري، من المركز الخامس إلى الثالث على صهوة الجواد «بي ألايف دي سومانت» المملوك إلى «إسطبلات تي إن تي» مسجلاً زمناً قدره 1:03:51 ساعة.

من جهة أخرى، تتواصل فعاليات مهرجان محمد بن راشد للقدرة، اليوم، بإقامة كأس جميلتي للفرسات لمسافة 119 كيلومتراً، بينما يختتم المهرجان بإقامة السباق الرئيس لمسافة 160 كيلومتراً يوم السبت المقبل.

• الفارس العامري صعد على صهوة الجواد «إيمان دي لوربيك» من المركز الـ24 بالمرحلة الأولى إلى الصدارة مع المرحلة الرابعة «الأخيرة».

• 214 فارساً وفارسة شاركوا في سباق الإسطبلات الخاصة في اليوم الثاني لمهرجان محمد بن راشد للقدرة.

نتائج السباق

- الأول: عبدالله العامري.

- الثاني: ليلى المرزوقي.

- الثالث: زايد المري.

«عزيزي» ترعى كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة

دبي ■ الإمارات اليوم / أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن رعايتها لكأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات للمرة الخامسة على التوالي، تماشياً مع وجود مجمعها السكني الكبير في مدينة محمد بن راشد، التي تستضيف مضمار ميدان لسباقات الخيل، وشراكتها طويلة الأمد مع نادي دبي لسباق الخيل،

وقام مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، مرويس عزيزي، ورئيسها التنفيذي، فرهاد عزيزي، ومسؤولون من نادي دبي للفروسية بتسليم الجوائز للفائزات بالسباق. وقال مرويس عزيزي، في تصريحات صحافية: «إنه لمن دواعي سروري أن نرعى هذا الحدث للعام الخامس على التوالي، كما نعرب عن عظيم فخرنا لشراكتنا مع هذا السباق العالمي المرموق، ويسعدنا دعم ثقافة سباق الخيل وتطوّرها في دبي وخارجها.. إن هذا الحدث يتناغم تماماً مع مساعي الحكومة لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للرياضة، كما أنه يسهم في تمكين الفارسات الموهوبات».

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