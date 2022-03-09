اخبار الرياضه

الامارات | النصر والبطائح إلى نهائي كأس الصالات

0 نشر
محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والبطائح إلى نهائي كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا النصر والبطائح لخوض المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، للموسم الرياضي 2021-2022، والتي ستقام غداً على ملعب نادي اتحاد كلباء، وتنظمها اللجنة التنفيذية للصالات، بعد أن نجح البطائح بالفوز على ضيفه الظفرة 3-2، في مباراة الإياب التي أقيمت، أول من أمس، على ملعبه ليتفوق البطائح بمجموع المباراتين (6-5) بعد التعادل في الذهاب (3-3).

وعلى الطرف المقابل، تأهل النصر بعد فوزه على مضيفه دبا الحصن (5-3) ليتفوق بمجموع المباراتين (13-4).

ويعد تأهل العميد لنهائي الكأس الغالية هو السادس على التوالي، محققاً بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا