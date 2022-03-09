الامارات | النيادي رئيساً لـ «الرياضات الجوية».. والحمادي نائباً

شكرا لقرائتكم خبر عن النيادي رئيساً لـ «الرياضات الجوية».. والحمادي نائباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية، نصر النيادي، أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله الجديد للدورة التي تمتد إلى عام 2024 وبحضور جميع الأعضاء عبر تطبيق برنامج «زوم».

وقال بيان صحافي: «اطلع المجلس على تقرير حول قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة بشأن اعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وبعدها تم توزيع حقيبة نائب رئيس مجلس الإدارة والتي تولاها يوسف الحمادي، كما تم إسناد منصب الأمين العام إلى محمد يوسف عبدالرحمن، وتم تكليف دينا علي بالجافلة، بمسؤولية رئاسة لجنة التسويق والرعاية».

وأحيط المجلس علماً بشأن إيقاف عمليات الطيران لملاك وممارسي الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة وممارسة الرياضات الجوية وحتى إشعار آخر.

كما عرض الحمادي على المجلس تقريراً وافياً حول آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة الإمارات الدولية «الثانية» هايك وفلاي 2022 والتي تقام على أربعة مراحل، بحيث تنطلق بسويسرا ثم الثانية بالنمسا ثم الثالثة بإسبانيا وتقام المرحلة الرابعة والأخيرة بالإمارات على أن يتم تحديد توقيتات هذه المراحل فيما بعد.

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