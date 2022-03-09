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الامارات | إصابة مهاجم فاركو المصري عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

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القاهرة ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مهاجم فاركو المصري عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فاركو المصري لكرة القدم، عن إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وقال المركز الإعلامي للنادي أمس، إن الأشعة التي أجراها عمرو جمال أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الإسماعيلي، واستبداله خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، وعدم قدرته على استكمال المباراة. ويُعد عمرو جمال أحد العناصر الأساسية لفريق فاركو هذا الموسم. ويحتل فاركو المركز السابع في ترتيب برصيد 16 نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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