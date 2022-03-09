الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - باريس سان جيرمان 00:00
مانشستر سيتي - سبورتينج لشبونة 00:00
الدوري الأوروبي
ريال بيتيس - آينتراخت فرانكفورت 21:45
بورتو - ليون 21:45
غزل المحلة - فيوتشر 17:00
طلائع الجيش - المصري 19:30
الدوري التونسي
الصفاقسي - اتحاد بن قردان 17:00
الترجي - البنزرتي 17:00
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري 17:00
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