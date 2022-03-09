اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- باريس سان جيرمان 00:00

مانشستر سيتي - سبورتينج لشبونة 00:00

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس - آينتراخت فرانكفورت 21:45

بورتو - ليون 21:45

غزل المحلة - فيوتشر 17:00

طلائع الجيش - المصري 19:30

الدوري التونسي

الصفاقسي - اتحاد بن قردان 17:00

الترجي - البنزرتي 17:00

النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري 17:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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