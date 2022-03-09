الامارات | «القابضة» ترعى فريق الدرّاجات الهوائية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة» ترعى فريق الدرّاجات الهوائية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية للسيدات عن توصله أمس، لاتفاقية رعاية رسمية مع «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، ترعى بموجبها الشركة أول فريق رسمي للسيدات المحترفات في رياضة الدراجات الهوائية على مستوى المنطقة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وبهذه المناسبة، استضاف فريق الإمارات «القابضة» (ADQ) للدراجات فعالية مجتمعية مخصّصة للنساء الراغبات في ممارسة رياضة الدراجات، حيث التقين خلالها بطلات فريق الدراجات للسيدات.

ويُعدّ فريق الإمارات «القابضة» (ADQ) للدراجات أحدث المنضمين إلى سباق الجولة العالمية للسيدات من الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، حيث انضم أيضاً إلى فريق الإمارات للدراجات للرجال في تمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية.

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