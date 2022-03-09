شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي يسجل أسرع "هاتريك" من البداية في تاريخ دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل ثلاثية ”هاتريك“ في غضون 23 دقيقة ضد رد سالزبورغ النمساوي ؛ ليكون أول لاعب يسجل أسرع ”هاتريك“ منذ بداية المباراة ، متجاوزًا ماركو سيموني لميلان ضد روزنبورغ في عام 1996 خلال 24 دقيقة من البداية.



وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف للنادي البافاري بين الدقيقتين 12 و23 في الفوز 4-صفر لبايرن ميونخ على سالزبورغ في الشوط الأول في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.