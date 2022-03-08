الامارات | هدف عالمي للهلال بمرمى الاتحاد من 20 تمريرة.. هكذا تلعب الكرة يا جارديم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف عالمي للهلال بمرمى الاتحاد من 20 تمريرة.. هكذا تلعب الكرة يا جارديم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الهلال هدفاً من طراز عالمي يبرهن مدى تأثير المدرب الأرجنتيني رامون دياز ولمساته على الفريق منذ قدومه أخيراً لقيادة الدفة الفنية لـ"الزعيم" خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه إثر الهزيمة العريضة أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدف الهلال الثاني من 20 لمسة قبل ان تستقر الكرة في الشباك بتسديدة النيجيري أوديون إيغالو (68)، في وقت كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، بهدف هلالي سجله سالم الدوسري (16 من ركلة جزاء) واتحادي حمل توقيع الغيني هارون كمارا (59).

وأثار هدف الهلال الثاني "الساحر" إعجاب الجماهير الذين رفعوا سقف طموحهم في الدوري السعودي للاحتفاظ باللقب بعدما تقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 10 نقاط مع وجود مباراتين مؤجلتين للهلال الذي يمتلك 43 نقطة مقابل 54 نقطة للاتحاد المتصدر.

وعلق أحد المغردين الهلاليين: "هكذا تلعب كرة القدم يا جارديم!"، في إشارة إلى أن الهلال يقدم عروض قوية ونتائج جيدة مع المدرب الجديد - القديم رامون دياز.

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