الامارات | أصيب زوجها فنزلت إلى الملعب بحجر.. رعب في كرة القدم! (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب زوجها فنزلت إلى الملعب بحجر.. رعب في كرة القدم! (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فاجأت زوجة أحد اللاعبين في الدوري الكيني لكرة القدم الجماهير بالتقاطها حجر كبير ونزلت إلى أرض الملعب في محاولة لضرب اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها خلال مباراة جمعت فريقي جورماهيا وألينزي ستار ضمن مباريات الجولة الـ25 في مشهد يعتبر الأغرب في ملاعب الكرة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بنوبة هستيرية من الضحك على الموقف الطريف في وقت أظهرت الصور زوجة اللاعب وهي تحاول جاهدة الوصول إلى اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وسط تدخلات العقلاء ورجال الأمن لمنعها من الوصول إليه.

ونقل موقع روسيا اليوم تصريحات لفتاة نيار كاساغام (زوجة اللاعب الغاضبة) التي قالت لصحيف "ستاندرد ميديا": "لقد تم الاعتداء على زوجي، لقد أغضبني ذلك لأنه يدعمني ماليا، وهو المعيل للعائلة.. كان هناك من بدأ يقول بأنه قتل، كنت قد وصلت لتوي إلى ملعب كاساراني، عندما دخلت الملعب، وجدته ملقى على الأرض، فاقدا للوعي فأثار ذلك غضبي الشديد، التقطت على الفور حجرا وانطلقت للبحث عن الشخص الذي اعتدى على زوجي".

وأوضحت: "عند وصولي إلى المكان الذي كان فيه المعتدي، صدمت عندما اكتشفت أنه شخص أعرفه جيدا، كنت على دراية بمشاكل غضبي. لذلك، أسقطت الحجر قبل أن أقدم ما سأندم عليه لاحقا".

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