أنشيلوتي: ريال مدريد جاهز لاستعادة الكبرياء أمام باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أقر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بأن فريقه تأذى من أسوأ أداء له هذا الموسم خلال الخسارة 1-صفر من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيسعى للعب بذكاء في لقاء الإياب، غدا الأربعاء.



واستقبل متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني هدفا في الوقت بدل الضائع من كيليان مبابي في المواجهة الأولى، لكنه ليس بغريب عن المستويات الرائعة في دوري الأبطال إذ حقق اللقب 13 مرة، وهو رقم قياسي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”فريقنا يتحلى بالفخر الشديد خاصة في دوري الأبطال والأداء ألحق بنا الأذى لأنه كان سيئا لذا سنلعب من أجل الكبرياء“.