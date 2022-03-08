الأهلي يسحق بيراميدز بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوز هاما على بيراميدز، بـ3 أهداف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الاهلي وي السلام، ضمن الجولة الثامنة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم محمد أفشة للأهلي بعد استغلال خطأ عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لينفرد بشريف أكرامي ويتخطي علي جبر والحارس ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة.

واحرز السولية الهدف الثاني في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 93.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيدة للنقطة الـ28 في المركز الأول، بينما توقف رصيد بيراميدز عن النقطة الـ26 في المركز الثاني.