موسيماني: لا أعرف سبب صعوبة فوزنا على بيراميدز.. وانتظروا الأهلي مختلفًا بعد عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فوز فريقه على بيراميدز كان صعبًا رغم انتهاء المباراة بثلاثية نظيفة، لافتًا لعدم معرفته لسبب صعوبة الانتصار.

وأشار موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن فريقه سيكون مختلفًا من جانب الأداء داخل الملعب بعد عامين، وهو ما يعد طبيعيًا لأي فريق يتمتع بالاستقرار والاستدامة بين عناصره.

وقال موسيماني: "الفوز كان صعب بالنسبة لنا، لا أعرف سبب صعوبته، لكن في كل مباراة نبدأ جيدًا ثم يتراجع النسق، بيراميدز فريق قوي ولديهم مدرب جيد، لكننا كنا الأذكى".

وأكمل: "لعبنا بثلاثة طرق لعب خلال المباراة، عندما نلعب بطريقة 3-4-3 ننجح في تسجيل الأهداف، وهو ما حدث اليوم وسبق وأن حدث أمام الزمالك أيضًا وحققنا نتيجة كبيرة".

وأضاف: "هدفنا دومًا هو الفوز، نريد الفوز على صنداونز وبإمكاننا تحقيق نتيجة كبيرة، نحن الأهلي ولذلك علينا أن نلعب بأفضل أداء لدينا حتى وإن كان اللاعبين منهكون".

وأردف: "نحن في أقصى تركيز لنا لأننا نريد الفوز بالدوري الذي لم نحققه في الموسم الماضي، بعد عامين فريقنا سيكون في قمة الاستقرار، سيكون الشكل مختلف تمامًا".

واختتم: "شاهدوا صنداونز الآن، هذا نتاج عمل 8 سنوات، أي فريق يلعب مستقرًا لسنوات طويلة من الطبيعي أن يكون أداءه في أقصى قوة له".