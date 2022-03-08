السولية: كان لدينا الحافز لتحقيق الفوز على بيراميدز.. وينتظرنا مباراة قوية أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، أن لاعبو الفريق كان لديهم الحافز لتحقيق الانتصار على فريق بيراميدز، مشيراً إلى أن الفريق يطمح للعودة بالفوز من جنوب أفريقيا أمام صنداونز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن من دوري WE المصري.

وقال عمرو السولية في تصريحات عقب المباراة عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "الحمد لله على الأداء والمكسب، وكان لدينا حافز على المكسب وتحسين الأداء".

وأضاف: "لدينا رحلة طويلة إلى جنوب أفريقيا ومباراة قوية أمام فريق صنداونز، وان شاء الله نعود بالفوز من هناك".

وعن تسجيله لهدف عالمي أمام بيراميدز، قال السولية: "الحمدلله على توفيق ربنا".

واختتم: "عندما يكون لدينا 25 و30 لاعب في القائمة، دائماً ما نكون جاهزين، وأشكر الجماهير على الدعم الدائم لنا في جميع المباريات".