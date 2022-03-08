عبد الحفيظ: انتصرنا على أقرب فريق لنا.. وراضون بصعوبة مبارياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن فريقه لديه أسبوع صعب بدأ بمواجهة بيراميدز في الدوري المصري، وستكون نهايته أمام صنداونز الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن فريقه راضِ بأن يتعامل مع كل مبارياته في الفترة الحالية على أنها مواجهات نهائية للبطولات.

وقال عبد الحفيظ: "حققنا فوز هام على فريق هو الأقرب لنا في الدوري، لدينا أسبوع صعب بدأ على خير ونتمنى أن يكون نهايته خير أيضًا".

وأكمل: "راضون بأن تكون كل مبارياتنا صعبة ونعتبرها مواجهات نهائية، وهو الأساس الذي سنتعامل به في مواجهة صنداونز".

واختتم: "مباراة بيراميدز صفحة وأغلقت وسنبدأ الاستعداد لمواجهة صنداونز، روح كرة القدم هي الجماهير ولا يوجد مثل مشجعي الأهلي".