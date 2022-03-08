رسميًا.. فيفا يعلن إقصاء روسيا.. وتأجيل مباراة أوكرانيا بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدد من القرارات التي تخص ملحق تصفيات القارة الأوروبية المؤهل لكأس العالم 2022، ومن بينها إقصاء المنتخب الروسي رسميًا.

ووفقًا لبيان رسمي نشره فيفا، فإنه تقرر اعتبار المنتخب البولندي فائزًا على روسيا في المسار الثاني من الملحق، لينتظر الفائز من لقاء السويد والتشيك في النهائي لتحديد المتأهل لكأس العالم.

كما تقرر تأجيل مباراة أوكرانيا ضد اسكتلندا التي كان مقررًا لها يوم 24 مارس الجاري، لتقام خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل، ضمن لقاءات المسار الأول من الملحق.

وستقام مواجهة ويلز ضد النمسا في المسار الأول بالموعد المقرر لها يوم 24 مارس القادم، إلا أن المواجهة النهائية لهذا المسار ستتأجل لتقام في يونيو بعد معرفة المتأهل من بين أوكرانيا واسكتلندا.

وجاءت قرارات فيفا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة حاليًا، والتي تسببت بدورها في مطالب من عدة دول بعدم مواجهة روسيا، إلى جانب عدم القدرة على السفر من وإلى أوكرانيا.