ماذا يقول قانون اللعبة عن لعبة رمضان صبحي مع ياسر إبراهيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أثارت لقطة تدخل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، على ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، الجدل في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن من دوري WE المصري.

وشهدت الدقيقة 22 من عمر اللقاء، تدخل عنيف من رمضان صبحي على ياسر إبراهيم، بضربه في القدم من الخلف، من دون كرة مع لاعب الأهلي.

وأشهر محمود البنا حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز، بطاقة صفراء في وجه رمضان صبحي بعد تدخله على ياسر إبراهيم، وسط اعتراضات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذي طالب حكم المباراة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء في وجه رمضان صبحي.

ولكن ماذا يقول قانون اللعبة عن لقطة رمضان صبحي وياسر إبراهيم؟

الإنذارات للسلوك غير الرياضي:

- ارتكاب مخالفة بتهور تستوجب ركلة حرة مباشرة.

المخالفات التي تستوجب الطرد:

- السلوك الجسدي أو العدواني تجاه لاعب من الفريق المقابل أو بديل أو مسؤول فريق أو أحد حكام المباراة أو أي شخص أخر.

- اللعب العنيف.

- يجب المعاقبة على العرقلة والمواجهة التي تهدد سلامة اللاعب المنافس أو تستخدم فيها القوة المفرطة أو الوحشية باعتبارها لعبا عنيفاً.

- أي لاعب يندفع (ينقض) على المنافس عند التنافس على الكرة من الأمام أو من الجانب أو من الخلف مستخدما إحدى أو كلتا الساقين بقوة مفرطة أو يهدد سلامة المنافس يعد مذنباً باللعب العنيف.

- السلوك المشين: يتمثل السلوك المشين في استخدام اللاعب أو محاولته استخدام القوة المفرطة أو الوحشية ضد المنافس عندما لا يوجد تنافس على الكرة.

بناء على ما قرأت من نصوص قانون اللعبة لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ فهل تعتقد ان محمود البنا حكم المباراة اتخذ القرار الصحيح بانذار رمضان صبحي؟