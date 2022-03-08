مباشر صدام الأبطال.. ليفربول 0-0 إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي على ملعب آنفيلد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول حسم لقاء الذهاب على ملعب جيوزيبي مياتزا في إيطاليا بثنائية نظيفة، ليكفي رفاق صلاح التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، تياجو ألكانتارا، فابينيو، كورتيس جونس، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

تشكيل إنتر ميلان: سمير هاندانوفيتش، ميلان شكرينيار، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس، أرتورو فيدال، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوجلو، إيفان بيريشيتش، أليكسيس سانشيز، لاوتارو مارتينيز.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..