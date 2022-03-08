تحديد حكم صدام الزمالك والوداد في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مباراة الزمالك والوداد المغربي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق الوداد يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للبطولة القارية.

ويتكون طاقم التحكيم في المباراة من: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، وجورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد-19 هاني الشهيدي من مصر.

وكان الزمالك خسر أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال برصيد نقطتين، بفارق أربع نقاط خلف الوداد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.