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مصدر بالهلال يكشف لـ"الخليج 365" كواليس طلب المريخ باستخدام ملعبه ضد الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشف مصدر بنادي الهلال السوداني عن كواليس طلب مواطنه المريخ خوض مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الجوهرة في الخرطوم.

وقال مصدر بالنادي الأزرق لـ"الخليج 365" إن المريخ تقدم بطلب رسمي لخوض المباراة على ملعب الهلال، وبعد أن جاءت الموافقة تراجع النادي الأحمر.

وأضاف المصدر :"المريخ هو من طلب اللعب في ملعبنا ضد الأهلي، لكننا فوجئنا بنقل مبارياته مرة أخرى إلى القاهرة بما فيها مواجهتنا معا دون الرجوع إلينا أو تقديم أي اعتذار".

وتابع المصدر :"نحترم كل الأندية، لكننا لن نوافق على خوض المريخ أي مباراة على ملعبنا مستقبلا بسبب ما قامت به إدارة النادي".

وبذلك يلعب المريخ ضد النادي الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا على ملعب "الأهلي WE السلام"، بعد أن كان قريبا من نقل المباراة إلى ملعب الهلال السوداني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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