حكم كونغولي لإدارة مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم.. وأوروبي في الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة مباراة مصر أمام السنغال في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022.

وحصل الخليج 365 على نسخة من خطاب تعيين حكام المباراة، حيث يتواجد ندالا على رأس الطاقم ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري والقُمري سليمان أمل الدين، والمالي بابو تراوري كحكم رائع.

وسبق لندالا أن أدار مباراة مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون، وهي المواجهة التي انتهت بتفوق الفراعنة بركلات الترجيح.

ويتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو لتولي مسؤولية حكم تقنية الفيديو، على أن يعاونه الجنوب أفريقي كيلفين جيروم.

وكان مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في تصريحات سابقة لمصراوي، وجود نية للاستعانة بحكام من خارج القارة الأفريقية خلال مباريات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في استاد القاهرة الدولي، في مباراة الذهاب من الدور الحاسم لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.