موسيماني يفك شفرة بيراميدز بثلاثية والأهلي يعود لصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

حقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نادي بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن من بطولة دوري WE المصري.

وأحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يختتم محمد شريف أهداف اللقاء في الدقيقة 90+4.

وحقق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، الانتصار الأول له على بيراميدز في الدوري، بعدما حقق 3 تعادلات سابقة أمام الفريق بالدوري.

وعاد النادي الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثاني.

ملخص المباراة

بدأ الأهلي المباراة بالاستحواذ على الكرة من خلال تمريرات عديدة قصيرة بين لاعبي الفريق الأحمر، وجاءت الفرصة الأولى عندما لعب حمدي فتحي كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لبيرسي تاو ولكن شريف إكرامي حارس بيراميدز يسبقه ويمسك الكرة.

وجاءت الفرصة الثانية للأهلي، عندما لعب محمد هاني كرة عرضية من الجبهة اليمنى، وصلت إلى أفشة الذي سدد كرة لم تكن دقيقة، لتمر الكرة بجانب القائم الأيسر لمرمى بيراميدز.

وأشهر محمود البنا حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عقب اعتداؤه على ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بدون كرة.

وجاءت الفرصة الأولى لبيراميدز على مرمى الأهلي، بعدما لُعبت كرة عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق إبراهيم عادل، ليحولها علي جبر برأسية قوية ولكنها علت المرمى.

وكاد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أن يحرز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، بعد أن انطلق بالكرة وراوغ مدافعي الأهلي وسدد كرة بوجه قدمه، ولكنها تمر بجانب القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

واستطاع النادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني، استغلال خطأ عبد الله السعيد في إخراج الكرة خارج منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى أفشة الذي راوغ شريف إكرامي حارس بيراميدز، ويسدد الكرة إلى داخل شباك بيراميدز، معلنا عن الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

وحرم القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي، نادي بيراميدز من هدف محقق، بعدما سدد عبد الله السعيد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزء لتصطدم بالقائم، وترتد الكرة إلى عمر جابر الذي سدد كرة قوية أيضاً ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وتخرج الكرة إلى خارج الملعب.

وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي، هدفاً محققاً لنادي بيراميدز، بعدما سدد فخري لاكاي مهاجم بيراميدز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس الأهلي يتصدى لها بطريقة رائعة.

وأنقذ شريف إكرامي حارس بيراميدز، مرماه من استقبال الهدف الثاني في المباراة، بعد أن لعب علي معلول كرة عرضية رائعة وصلت إلى حسين الشحات الذي سدد كرة قوية ولكن إكرامي يتصدى للكرة ببراعة ويحولها إلى ركلة ركنية إلى الأهلي.

وأهدر فخري لاكاي مهاجم بيراميدز فرصة هدف محقق لفريقه، بعدما استغل خطأ علي معلول في إخراج الكرة خارج منطقة جزاء فريقه، ليسدد كرة قوية، ولكن الشناوي يتصدى للكرة ببراعة وتعود مرة أخرى إلى المهاجم الجنوب أفريقي، الذي راوغ مدافع الأهلي وسدد كرة قوية ولكنها علت مرمى الأهلي.

وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في المباراة، بعدما سدد كرة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك شريف إكرامي حارس بيراميدز، بصورة رائعة في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

واستطاع الأهلي أن يحرز الهدف الثالث عن طريق محمد شريف في الدقيقة 90+4، بعدما لعب علي معلول كرة عرضية، اخطأ شريف إكرامي في الإمساك بالكرة، لتعبر الكرة إلى شريف الذي استطاع تحويل الكرة إلى داخل الشباك.