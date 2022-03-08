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رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعلق الاتفاق مع شريك البث الروسي

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المنامة - ياسر ابراهيم - وافقت رابطة الممتاز اليوم الثلاثاء على تعليق الاتفاق مع شريك البث الروسي والتبرّع بـ1.3 مليون دولار للشعب الأوكراني.
 
قرّرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعليق اتفاقية البث مع روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وأكّد بيان الرابطة أن الدوري الإنكليزي وجميع أنديته اتفقوا بالإجماع على تعليق الاتفاقية مع الناقل الروسي بمفعول فوري ما يعني بأن المباريات الأربع المقررة الخميس المقبل لن تبث في روسيا والتبرع بمبلغ قيمته مليون وثلاث مائة ألف دولار لمساندة الشعب الأوكراني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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