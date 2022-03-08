الامارات | بشرى سارة جداً لجمهور برشلونة.. فريق الأحلام!

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة جداً لجمهور برشلونة.. فريق الأحلام! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زفّ رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا بشرى سارة إلى جماهير النادي الكاتالوني بإعلانه التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الذي ينتهي عقده مع ناديه الصيف المقبل ويستطيع التوقيع لـ"البلوغرانا" مجاناً.

وقال لابورتا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن برشلونة قدم عرضاً بـ 250 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة) للحصول على خدمات المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الألماني اعتباراً من الصيف المقبل أيضاً.

وينتهي عقد هالاند (21 عاماً) مع دورتموند في نهاية 2022، ويبلغ عقده الجزائي 75 مليون يورو فقط.

وتطرق لابورتا المتحمس لإعادة برشلونة إلى وضعه الطبيعي في طليعة الأندية الأوروبية من خلال ضم فرانك كيسي لاعب ميلان، وتجديد عقود جافي ورونالد أراوخو فيما سيتم الاستغناء عن أربعة لاعبين خلال الموسم المقبل، لم يكشف عن أسمائهم.

يذكر أن برشلونة يقدم عروضاً متطورة في عهد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الذي حل خلفاً للهولندي رونالد كومين ويقود الفريق حالياً باقتدار لانتصارات مهمة.

ويتوقع أن يبني لابورتا "فريق أحلام" في الموسم المقبل بحضور هالاند وأوباميانغ ودي يونغ وآداما تراوري وتير شتيغن وممفيس ديباي وآخرون.

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