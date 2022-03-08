شبح الإقالة يخيم على 3 مدربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تعد الإقالة أسهل وسيلة لمسؤولي الأندية لتفادي الانتقادات وامتصاص حالة الغضب التي تنتاب الجماهير عندما يتراجع أداء فريقها في المنافسة، أصبح الألباني بيسنيك هاسي مدرب الأهلي آخر المنضمين لقائمة المقالين في ​الدوري السعودي​ الذي ارتفع هذا الموسم إلى17 مدربا بعد مرور 23 جولة من انطلاقة المسابقة، فيما حافظ 4 مدربين على منصبهم مع أنديتهم، وهم بريكليس شاموسكا مدرب الشباب، فوك راسوفيتش مدرب الفيحاء، كرشمير ريزتش مدرب ضمك وبابلو ماشين مدرب الرائد.

أول المقالين

البريطاني نيستور إل مايسترو مدرب فريق التعاون كان أول المدربين الذين طالتهم الإقالة في الموسم الجاري بعد الخسارة في الجولة الثانية من الهلال 1-2 وقبلها تعادل مع الحزم 3-3 في الجولة الأولى، وقاد نيستور فريقه السابق في 12 مباراة ما بين الدوري وكأس الملك فاز 6 وتعادل في مباراة وخسر 5.

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد كان الضحية الثانية بعد خسارة نهائي بطولة الأندية العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح، رغم أن أرقامه في الدوري كانت جيدة، حيث لعب 49 مباراة في الدوري وكأس الملك والبطولة العربية فاز في 22 مباراة وتعادل في 16 وخسر 11.

الخسارة الأخيرة

بعد قيادته لنادي النصر في 10 مباريات فقط، وجد البرازيلي مانو مينيزيس نفسه خارج أسوار (العالمي)، وكانت الخسارة الأخيرة من فريق الاتحاد قد عجلت بالقرار لتكون الإقالة الثالثة، ويبدأ الفريق الأصفر رحلة البحث عن مدرب جديد.

خلال المباريات الـ(10) التي قادها مينيزيس حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين آخرها أمام الاتحاد في الجولة الخامسة وقبلها من الفيصلي في الجولة الثانية.

فيما أطاح الطائي بالتونسي محمد الكوكي رغم قيادته الفريق بالتأهل إلى دوري المحترفين بعد غياب طويل، لكن الخسائر المتتالية ومشاكل الرخصة التدريبية حرمته من الملعب وخاض 33 مباراة فاز في 23 وتعادل في 8 وخسر 2 في الدرجة الأولى، وفي دوري المحترفين لعب 3 مباريات خسرها جميعا.

جماهير الزعيم

وفي الآونة الأخير شهدت مقصلة المدربين التضحية بالعديد منهم، فعلى الرغم من تحقيقه مع الهلال (دوري أبطال آسيا 2021، كأس السوبر السعودي 2021) والمركز الرابع في كأس العالم للأندية 2022 غادر أسوار النادي المدرب ليوناردو جارديم، لسوء النتائج ونزولا عند رغبة جماهير الزعيم بعد أن قاد الهلال في 25 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 7 مباريات، كما خسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الهلال 46 هدفا واستقبلت الشباك الزرقاء 27 هدفا.

ولم تمض أيام حتى قررت إدارة نادي الاتفاق إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش من منصبه وإنهاء عقده بالتراضي، وذلك بعد الخسارة من فريق الفتح بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما كان الألباني بيسنيك هاسي مدرب الأهلي آخر المقالين، حيث لعب الأهلي تحت قيادته 23 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات، وقد سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 30.

ويتواجد الفريق في المركز الحادي عشر حاليا برصيد 25 نقطة مما أدخل الفريق في دوامة المنافسة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

تدهور نتائج الرائد

في حين يتصدر مدرب الرائد بابلو ماشين قائمة المدربين المتوقع أن يشملهم سيف الإقالة وذلك بعد تدهور نتائج الفريق مع ارتفاع أصوات جماهير رائد التحدي المطالبة بالاستغناء عنه، وإحضار مدرب بديل.

فيما تتمسك أندية ضمك والفيحاء بمدربيها على أمل العودة مجددا للمنافسة.

وتؤكد الأرقام أن الدوري السعودي الأكثر نشاطا في إقالة المدربين، حيث وصل الرقم في موسم 2016 إلى 20 مدربا، وكان للفيصلي والقادسية النصيب الأكبر، حيث تناوب على تدريب كل منهما 4 مدربين، وفي موسم 2019-2020 تم الاستغناء عن 15 مدربا لفرق الدوري.

المدربون المستمرون:

1 - بريكليس شاموسكا - مدرب الشباب:

لعب الفريق تحت قيادته 23مباراة في الدوري

فاز في 13 وتعادل7 مباريات وخسر 3 مواجهات.

سجل لاعبوه 44 هدفا واستقبلوا 27

يحتل الفريق المركز الثاني برصيد46 نقطة.

2 - وبابلو ماشين - مدرب الرائد:

لعب الفريق تحت قيادته 23 مباراة.

فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 10 مواجهات.

سجل لاعبوه 29 هدفا وعليه 34 هدفا.

يحتل الفريق المركز 7 برصيد 29 نقطة.

3 - فوك راسوفيتش - مدرب الفيحاء:

لعب الفريق تحت قيادته 23 مباراة.

فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات.

سجل لاعبوه 18هدفا وعليه 18هدفا.

يحتل الفريق المركز 9 برصيد 27 نقطة.

4 - فاز كرشمير ريزتش - مدرب ضمك:

لعب الفريق تحت قيادته 23 مباراة.

فاز في 10 مباريات وتعادل في 6 وخسر 7 مواجهات.

سجل لاعبوه 32 هدفا وعليه 34 هدفا.

يحتل الفريق المركز 5 برصيد 36 نقطة.