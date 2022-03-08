شكرا لقرائتكم خبر غيابه أثار التكهنات.. الدون يعود لتدريبات مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد هزيمتهم المهينة 4-1 أمام السيتي، عادت كتيبة فريق مانشستر يونايتد ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، بقيادة الألماني رالف رانجنيك إلى التدريبات أمس.

وكان رونالدو من بين أولئك النجوم الذين التقطت لهم الصور وهم يتجهون إلى كارينجتون، مقر تدريبات «الشياطين الحمر» بسياراتهم الفاخرة، قبل مباراتهم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام يوم السبت المقبل.

وأثيرت التكهنات حول غياب رونالدو بعد الديربي وعدم عودته إلى مانشستر يونايتد، خاصة أن رانجنيك سبق أن طالب بأن يجري كل اللاعبين عمليات التأهيل في مانشستر بدلا من السفر إلى الخارج.

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» أن رانجنيك يأمل في تخطي الهزيمة أمام السيتي والتي تسببت في تراجع اليونايتد إلى المركز الخامس على لائحة ترتيب فرق الدوري الممتاز.

ومع ذلك قد تكون الخلافات التي تشهدها غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد هي التي تهدد فرص الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتم استبعاد رونالدو البالغ 37 عاما من ديربي مانشستر بسبب إصابة في عضلة الفخذ، بحسب تصريحات المدرب، لكن الدون بدلا من التمسك بدعم زملائه على مقاعد الاحتياط، قرر السفر إلى البرتغال.

وأضافت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي، المزيد من الوقود على النار عندما وضعت علامة إعجاب على إحدى المنشورات في موقع «انستقرام» التي تؤكد أن غياب الدون جاء لأسباب فنية وتكتيكية من المدرب رانجنيك، وليس لوجود مشاكل عضلية كما يدعي الأخير.