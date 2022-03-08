برشلونة يقدم عرضا خرافيا لهالاند

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وينتهي عقد كريستنسن مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب التوقيع مجانا الآن مع أي ناد.
وكشف لابورتا في مؤتمر صحفي أمس عن تقدمهم بعرض قيمته 250 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة) للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم دورتموند.
وارتبط اسم هالاند (21 عاما) بمغادرة دورتموند في الصيف المقبل، خاصة مع رغبة العديد من عمالقة أوروبا في استغلال وضعه التعاقدي لضمه.
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