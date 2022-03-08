وصول سيبولدي لقيادة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الأوروجوياني روبرت سيبولدي، مدرب الأهلي الجديد، أمس إلى جدة، لقيادة الفريق الكروي بالفترة المقبلة خلفا للألباني بيسنيك هاسي.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، وصول المدرب سيبولدي إلى جدة، وسط ترحيب كبير به، وتمنيات بتقديم الإضافة الفنية القوية للفريق الكروي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة ضيفه الطائي السبت المقبل على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة 24 للدوري السعودي للمحترفين، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، قبل 7 جولات على النهاية.