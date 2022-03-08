شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى.. العراق يواجه الإمارات في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس أن العراق سوف يستضيف المباراة المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام الإمارات ضمن المجموعة الأولى، والتي تقام 24 مارس الحالي على استاد المدينة الدولي في بغداد.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، أن القرار الذي اعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاء ليعلن عن خوض المنتخب العراقي للمباراة الأولى على أرضه ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل منتخب العراق العودة لخوض المباريات الدولية في بغداد بعد غياب استمر أكثر من 8 سنوات، عندما تغلب على أوغندا 1 - 0 في مباراة ودية أقيمت على استاد المدينة الدولي في يناير الماضي، وكانت هذه المباراة الأولى في العاصمة منذ لقاء العراق مع ليبيريا عام 2013.

وحقق العراق الفوز على هونج كونج 2 - 0 في أكتوبر 2019، ضمن الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وأقيمت المباراة على استاد مدينة البصرة الرياضية، وكانت تلك المباراة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم في العراق منذ 2011.

ويمتلك منتخب العراق 5 نقاط من 8 مباريات، حيث يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى، وسيخوض المباراة الأخيرة أمام سوريا 29 مارس على استاد راشد في دبي، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة برصيد 9 نقاط، في المجموعة التي تضم كلا من: إيران وكوريا الجنوبية ولبنان وسوريا.