موسيماني وإيهاب جلال يعلنان التشكيل الرسمي للأهلي وبيراميدز في قمة الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب السلام.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول
الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"
الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
علي لطفي – رامي ربيعة – حسين الشحات – أيمن أشرف – حسام حسن – عمرو السولية – محمود وحيد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني
على الجانب الأخر، أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء مهدي سليمان - أحمد فتحي - أسامة جلال - إيريك تراوري - محمد صادق - حسين السيد - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - محمود وادي.