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موسيماني وإيهاب جلال يعلنان التشكيل الرسمي للأهلي وبيراميدز في قمة الدوري

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – رامي ربيعة – حسين الشحات – أيمن أشرف – حسام حسن – عمرو السولية – محمود وحيد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني

 

على الجانب الأخر، أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء مهدي سليمان - أحمد فتحي - أسامة جلال - إيريك تراوري - محمد صادق - حسين السيد - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - محمود وادي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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