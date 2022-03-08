سيراميكا كليوباترا وسموحة يُعطلان مسيرتهما في الدوري بالتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتهت المباراة التي جمعت فريقي سيراميكا كليوباترا ونظيره سموحة، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف سجله لاعبه باسم مرسي في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل سموحة رهدف سجله لاعبه عبدالكبير الوادي في الدقيقة 45.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده بهذه النتيجة للنقطة 13 في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 23 في المركز الرابع.

ملخص المباراة:

وبدأت المباراة بضغط من قبل لاعبي سموحة فوصلت الكرة من الجناح الأيمن للاعبه المغربي عبدالكبير الوادي الذي سدد كرة مرت بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا.

وحصل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 5 على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب أُرسلت لمهاجمه شادي حسين داخل منطقة جزاء سموحة الذي استلم الكرة بطريقة رائعة ولكن تسديدته ارتطمت بالشباك من الخارج.

وحصل نادي سيراميكا كليوباترا على ركلة جزاء في الدقيقة 35 سددها باسم مرسي بنجاح في الدقيقة 38.

وكاد يتعادل سموحة سريعًا بعرضية أرسلها لاعبه مصطفى الخواجة من يمين الملعب حولها حسين فيصل برأسه في الدقيقة 40 أعلى مرمى سيراميكا كليوباترا.

ونجح سموحة في إدراك التعادل بالدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه المغربي عبد الكبير الوادي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ودفع المدير الفني لسموحة في الدقيقة 70 باللاعب محمد عبدالعاطي بدلاً من الخواجة.

وأرسل شريف دابو ركلة ركنية لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 74 ولكن أبعدها دفاع سموحة.

وكاد مروان حمدي يُسجل هدف التقدم لفريق سموحة في الدقيقة 75 ولكن تسديدته من داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ارتطمت بالعارضة ثم أبعدها دفاع الخصم.

وسدد لاعب سيراميكا كليوباترا، شادي حسين في الدقيقة 90+1 كرة من داخل منطقة جزاء سموحة ولكنها ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية.