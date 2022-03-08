تشكيل الأهلي.. القوة الضاربة في مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب "الأهلي ‏we‏ السلام" في لقاء مؤجل من ‏الأسبوع الثامن للبطولة المحلية.

وعاد ياسر إبراهيم إلى دفاع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية، ليلعب بجوار محمد عبدالمنعم.

ودفع موسيماني بلاعبين اثنين في وسط الملعب هما حمدي فتحي والمالي أليو ديانج، مع الإبقاء على عمرو السولية بين مقاعد البدلاء.

ويلعب الأهلي بثلاثي في وسط الهجوم، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو، خلف المهاجم محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي بطريقة 4-2-3-1 كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج.

وسط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: علي ‏لطفي ورامي ربيعة وحسام حسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمود وحيد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، ويليه الأهلي في المركز الثاني وفي جعبته 25 نقطة ولكن من تسع مباريات.