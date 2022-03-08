حادث مروري يُعطل وصول حافلة بيراميدز لملعب مباراته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تسبب حادث مروري في تعطيل وصول حافلة فريق نادي بيراميدز لملعب السلام؛ حيث مباراته أمام نظيره الأهلي.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن سبب التأخر في وصول حافلة فريق بيراميدز حادث مروري على الطريق الدائري؛ حيث كان من المقرر أن تصل الحافلة خلال الفترة من 6:30 حتى السابعة مساءً.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة المؤجلة من منافسات النسخة الجارية من بطولة الدوري.

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل.