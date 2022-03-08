تشكيل بيراميدز.. ثلاثي في الوسط الهجومي.. ولاكاي أساسيًا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي التي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وشهد تشكيل بيراميدز وجود الجنوب أفريقي فاجري لاكاي في الخط الهجومي، ويعاونه الثلاثي عبد الله السعيد، رمضان صبحي وإبراهيم عادل.

كما يتواجد الثنائي علي جبر وأحمد سامي في قلب الدفاع، ويظهر عمر جابر في مركز الظهير الأيمن، بينما يقود محمد حمدي الجبهة اليسرى للفريق.

ويتكون تشكيل بيراميدز من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فاجري لاكاي.

البدلاء: مهدي سليمان - أحمد فتحي - أسامة جلال - إيريك تراوري - محمد صادق - حسين السيد - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - محمود وادي.