الهلال يخاطب "كاف" لرفض إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أعلن نادي الهلال السوداني، مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لرفض إقامة مباراة المريخ السوداني والأهلي، على ملعبه.

وكان مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قال ليلا كورة، إن المريخ طلب نقل مباراته أمام الأهلي للسودان، فيما يتم تحديد الموعد والوقت لاحقا، قبل أن يخاطب مهند كمال نور المدير العام لنادي المريخ السوداني، الكاف، بإيقاف أي إجراء يخص تحويل المباراة من ستاد السلام إلى ملعب الجوهرة.

وأصدر نادي الهلال بياناً رسمياً عبر المركز الإعلامي للفريق، يفيد بأنه قام بمخاطبة "كاف"، رافضاً إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه.

وكان المريخ السوداني اختار ملعب الأهلي وي السلام، كملعب لاستضافة مبارياته أمام فرق المجموعة.

وأشار حازم مصطفي رئيس المريخ السوداني، إلى أنه تراجع عن الطلب الذي تقدم به إلى "كاف" لخوض مباراة المريخ والأهلي في السودان.

وتضم المجموعة الأولى صنداونز المتصدر برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي والمريخ ولكلا منهما 4 نقاط، ثم الهلال في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام صنداونز، فيما يواجه المريخ نظيره الهلال، قبل صدام الأهلي والمريخ في الجولة الخامسة.