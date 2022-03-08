أنشيلوتي يرفع راية التحدي قبل مباراة ريال مدريد وباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ثقته في قدرة فريقه على إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد مباراة الإياب في "سانتياجو برنابيو" غدا الأربعاء، بعدما خسر (0-1) ذهابا بهدف في الدقائق الأخيرة من كيليان مبابي منذ 3 أسابيع.

وسيفتقد ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، لجهود لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الموقوف، فيما غاب لاعب الوسط توني كروس عن فوز فريقه الكبير على ريال سوسيداد (4-1) في الليجا يوم السبت الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وعاد كروس إلى التدريبات، لكن أنشيلوتي رفض تأكيد موقفه بشأن المشاركة في المباراة أمام الفريق الذي سبق للمدرب الإيطالي تولي الإدارة الفنية له.

وقال أنشيلوتي: "إذا لم يكن اللاعب جاهزا بنسبة 100% لا يمكنه اللعب، لذلك علينا الانتظار وسنرى ما سيحدث".

ونجح ريال مدريد في الفوز بـ3 مباريات منذ الخسارة في العاصمة الفرنسية، فيما أبدى أنشيلوتي ثقته في استمرار سلسلة الانتصارات.

وقال مدرب باريس سان جيرمان السابق: "نسعى للبقاء في تلك البطولة، إنها بطولة كبيرة بالنسبة لنا وللفريق، لا نريد الخروج من تلك المسابقة المهمة".

وأتم: "الحياة ستستمر ونأمل أن نستمر في تلك البطولة، لدي ثقة بأننا سنتأهل، لكن باريس سان جيرمان سيكون واثقا أيضا".