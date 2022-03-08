مبابي يتواجد بقائمة سان جيرمان لمباراة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء، عن قائمته لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت حضور النجم الشاب كيليان مبابي.

باريس سان جيرمان يحل ضيفا على ريال مدريد، غدا الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي سجل هدفا في الثواني الأخيرة قاد به سان جيرمان للفوز على الريال (1-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا يوم 15 فبراير الماضي.

وغاب مبابي عن المباراة التي خسرها سان جيرمان أمام نيس (0-1) في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب الإيقاف، ثم تعرض لإصابة خلال التدريبات أمس الاثنين لتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الغد المقررة في مدريد.

لكن سان جيرمان أعلن اليوم الثلاثاء أن الفحوص الأخيرة التي خضع لها مبابي إثر الإصابة كانت مطمئنة، وسيجرى تقييم حالة الإصابة مجددا قبل المباراة.

من ناحية أخرى يستمر غياب سيرخيو راموس عن سان جيرمان، لكن النادي أعلن أنه سيسافر رفقة الفريق إلى مدريد.