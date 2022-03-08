في مباراة مثيرة.. إيسترن كومباني يتخطى إنبي بثنائية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق إيسترن كومباني، مساء اليوم الثلاثاء، فوزا صعبا على نظيره إنبي، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بالدوري الممتاز.

وسجل عماد ميهوب الهدف الأول لفريق ايسترن كومباني في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل مصطفة شلبي لفريق إنبي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وأحرز أحمد أمين الهدف الثاني لفريق ايسترن كومباني في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، وصل ايسترن كومباني للفوز الثاني على التوالي بعد عبور سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، ليصل رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر بالتساوي مع مصر المقاصة صاحب المركز الخامس عشر.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد إنبي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

ولعب إنبي بتشكيل مكون من:

" محمود جاد، إبراهيم يحيى، خالد رضا، محمد إسماعيل، أحمد العجوز، مصطفى جمال، علي فوزي، مصطفى دويدار ، محمد شريف، مصطفى شلبي، جون إيبوكا".

وعلى الجانب الأخر، جاء تشكيل إيسترن كومباني على النحو التالي:

" أحمد بوسكا، الحسيني طه، كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الموجود "جوده"، محمد صالح، عبدالعزيز موسى، محمد ناصر "مودي"، أحمد متعب، فراس بن عيفية عماد ميهوب، أحمد أوفا.

أحداث المباراة

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة 2 بعد سقوط مصطفى شلبي داخل منطقة جزاء ايسترن كومباني، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم الغاء ركلة الجزاء واستأنف اللعب.

وكاد أن يسجل مصطفى شلبي هدفا لفريق إنبي في الدقيقة 13، بعد اختراق من الجانب الأيسر وتسديدة قوية لكن القائمة الأيمن لمرمى الحارس بوسكا تكفل بالتصدي للكرة.

وسجل عماد ميهوب الهدف الأول لفريق ايسترن كومباني في الدقيقة 31، مستغلا خطأ من محمد اسماعيل لاعب إنبي، بعدما حصل الكرة وانطلق نحو المرمى ليسدد بعدها الكرة داخل الشباك.

واحتسب الحك ركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة 56، بعد سقوط محمد مرسي داخل منطقة الجزاء اثر تدخل كمال ابو الفتوح بعنف ضد.

وتقدم مصطفى شلبي ليسدد ركلة الجزاء، ليسجل هدف التعادل لفريق إنبي في الدقيقة 60.

وعاد حكم المباراة ليحتسب ركلة جزاء اخرى لفريق إنبي في الدقيقة 72، ليتقدم لتنفيذها إبراهيم يحيى، لكن الحارس بوسكا تصدى لها ببراعة ويحرم إنبي من التقدم.

وسجل أحمد أمين الهدف الثاني لفريق ايسترن كومباني في الدقيقة 74، بعدما استلم تمريرة واخترق الكرة ليسددها بنجاح في الشباك.