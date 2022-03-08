رئيس المريخ السوداني: تراجعنا عن طلبنا.. مباراة الأهلي في القاهرة ولن أخلف وعدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حازم مصطفي رئيس المريخ السوداني، بإرساله خطاب للكاف لنقل مباراة المريخ والأهلي واللعب في السودان لكنه تراجع عن ذلك.

وأضاف رئيس المريخ في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا أف أم: "أنا رئيس النادي والمباراة ستُلعب في القاهرة ونادي المريخ لن يُخلف وعده".

وأضاف حازم مصطفي: "بالفعل أرسلت خطابًا للاتحاد الافريقي( كاف) نطلب بلعب المباراة في السودان لكننا تراجعنا عن ذلك، وليس هناك انقسامًا داخل النادي لكن هناك تباين في وجهات النظر بعد خوض المباراة الأولى في القاهرة ولكننا في النهاية نحن بلد واحد وشعب واحد ".

وأتم رئيس المريخ:"أطالب بالمساواة والعدل في عدد حضور الجماهير خاصة وأن الأهلي في مباراته حصل على ٤٥٠٠ تذكرة ونحن ٥٠٠ فقط نطالب بما أن المباراة في ملعبنا أن يتم منحنا ٤٥٠٠ تذكرة للجماهير السودانية و٥٠٠ تذكرة للأهلي فقط وقدمنا خطابات بذلك".

وكان مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قال ليلا كورة، إن المريخ طلب نقل مباراته أمام الأهلي للسودان، فيما يتم تحديد الموعد والوقت لاحقا، قبل أن يخاطب مهند كمال نور المدير العام لنادي المريخ السوداني، الكاف، بإيقاف أي إجراء يخص تحويل المباراة من ستاد السلام إلى ملعب الجوهرة.

وكان المريخ السوداني اختار ملعب الأهلي وي السلام، كملعب لاستضافة مبارياته أمام فرق المجموعة.

وتضم المجموعة الأولى صنداونز المتصدر برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي والمريخ ولكلا منهما 4 نقاط، ثم الهلال في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام صنداونز، فيما يواجه المريخ نظيره الهلال، قبل صدام الأهلي والمريخ في الجولة الخامسة.