شباب الأهلي يسقط الوحدة ويتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

تأهل نادي شباب الأهلي دبي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بعد فوزه على نظيره الوحدة بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة، باستاد آل نهيان.



وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز شباب الأهلي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق إلى النهائي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين.

وتقدم شباب الأهلي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حيث أحرز غوستافو في الدقيقة 25 أول أهداف الفريق من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الوحدة.