دوري أبطال أوروبا.. ما هوموعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون مانشستر سيتي الإنجليزي في مهمة سهلة، عندما يستضيف نظيره البرتغالي سبورتنج لشبونة، على ملعب الاتحاد، في دوري أبطال أوروبا.



وكان مانشستر سيتي قد فاز على سبورتنج لشبونة بنتيجة 5-0، قبل نحو 3 أسابيع، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره سبورتنج لشبونة، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.