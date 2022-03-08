تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون ريال مدريد الإسباني في مهمة صعبة من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي.



وفاز فريق العاصمة الفرنسية على ريال مدريد بهدف كيليان مبابي، قبل 3 أسابيع، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعل أمامه فرصة التعادل أو الفوز، بينما يتوجب على الميرينجي الفوز بفارق هدف على الأقل للانتقال لوقت إضافي، أو بفارق هدفين للفوز.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تُذاع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتُنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، ويعلق عليها المغربي جواد بدة.