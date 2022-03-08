مبابي يحسم موقفه من مواجهة ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

أبلغ الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، المقربين منه بموقفه من المشاركة ضد ريال مدريد، غدا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعرض مبابي لإصابة قوية في القدم، بعد تدخل من زميله إدريسا جاي، جعله يغادر مران الفريق الباريسي، وسط شكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي أبلغ المقربين منه بأن الإصابة لن تمنعه من اللعب ضد ريال مدريد، قائلا: "سأشارك بشكل مؤكد".

ومن المقرر أن يخضع مبابي لفحوصات طبية جديدة، اليوم الثلاثاء، لحسم موقفه من المشاركة، وفقا لما أعلنه سان جيرمان.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد، أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء".