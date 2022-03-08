التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

يستضيف الأهلي مساء اليوم الثلاثاء منافسه بيراميدز في مواجهة نارية مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.



تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ويستضيف اللقاء ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة، بصافرة الحكم محمود البنا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلق بلال علام والمعلق محمد الكواليني.

ومن المرجح أن يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول.

ويقود خط الوسط أليو ديانج وبجواره عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الهجوم محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر أو بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويغيب عن بيراميدز أحمد توفيق وهشام محمد ودودو الجباس لأسباب فنية بينما يعتمد جلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى شريف إكرامي وأمامه رباعي خط الدفاع علي جبر وأسامة جلال وعمر جابر ومحمد حمدي.

ويقود خط الوسط نبيل عماد دونجا وبجواره وليد الكرتي وعبد الله السعيد وعلى الأطراف رمضان صبحي وإبراهيم عادل وفي الهجوم فاجري لاكاي.