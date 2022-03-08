ما هو التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب أنفيلد، مساء الثلاثاء، قمة من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



كتيبة الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نجحت في حسم نتيجة لقاء الذهاب بثنائية نظيفة في ملعب جوسيبي مياتزا، وقع عليها روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

وتوقعت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية أن يُبقي كلوب النجم السنغالي ساديو ماني بديلاً ضد إنتر ميلان، مع الاعتماد على الثلاثي محمد صلاح ولويس دياز وديوجو جوتا.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - آندي روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا.

من جانبه سيدخل إنتر ميلان المباراة بطريقة 3-5-2، من أجل الهيمنة على منطقة الوسط، في محاولة لتحويل النتيجة الصعبة بالخسارة 0-2 في الذهاب.

وسيدفع سيموني إنزاجي، مدرب حامل لقب الدوري الإيطالي، بالثنائي الهجومي إيدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز، بعد تشاركهما في تسجيل 5 أهداف في الفوز 5-0 على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: إيفان بريسيتش - دينزل دومفريس - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهانوجلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.