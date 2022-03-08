موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره بيراميدز، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، فيما يملك الأهلي 25 نقطة في المركز الثاني، لكنه لعب مباراة أقل من الفريق السماوي.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على المريخ السوداني 3-2 في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمود متولى وبدر بانون وعمار حمدي وأكرم توفيق وصلاح محسن، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف لأسباب فنية.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

في خط الوسط: حمدي فتحي وآليو ديانج والسولية.

في خط الهجوم: محمد شريف وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

في المقابل، من المتوقع أن يدفع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، بقوته الضاربة أمام الأهلي، من أجل تحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة.

ومن المنتظر أن يدفع جلال بعبدالله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفاجري لاكاي في خط الهجوم، مع الاستفادة من قدرات النجم المغربي وليد الكرتي في نصف الملعب.

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - وليد الكرتي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي - إبراهيم عادل - فاجري لاكاي.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أتش دي 1 ويسبق المباراة بنحو ساعة استديو تحليلي لها.