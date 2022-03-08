تأكد إصابة عمرو جمال مهاجم فاركو بقطع في الرباط الصليبي للركبة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن مهاجم الأهلي السابق ونادي فاركو الحالي، عمرو جمال، أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس الثنين.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن نتائج الأشعة التي أجراها عمرو جمال أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان عمرو جمال قد تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة فاركو والإسماعيلي، ليتم استبداله بسبب عدم قدرته على استكماله اللقاء.

ويعد عمرو جمال أحد العناصر الأساسية لفريق فاركو هذا الموسم، ومن المقرر أن يخضع للجراحة خلال الأيام المقبلة وتحديد مدة الغياب عن الملاعب.

ييشار إلى أن فاركو تعادل أمس مع الإسماعيلي بملعب الآخير، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز بدون أهداف ليصل للنقطة 16 بالمركز السابع.