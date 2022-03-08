اخبار الرياضه

أبرزها ليفربول وإنتر ميلان وقمة الأهلي وبيراميدز.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 8 مارس 2022، عدد من المباريات المهمة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم.

ويأتي في مقدمة تلك المواجهات مباراة ضد إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي على ملعب "أنفيلد"، بجانب قمة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات .

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

ليفربول X إنتر ميلان – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

بايرن ميونخ X ريد بول سالزبورج – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

دوري كأس الأمير

الهلال X الإتحاد – 7.45 مساء - SSC1 HD

الدوري المصري

إنبي X إيسترن كومباني – 3 عصرًا - On Time Sport 1

سيراميكا كيلوباترا X سموحة – 5.30 مساء - On Time Sport 1

الأهلي X بيراميدز – 8 مساء - On Time Sport 1

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا