أبرزها ليفربول وإنتر ميلان وقمة الأهلي وبيراميدز.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 8 مارس 2022، عدد من المباريات المهمة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم.

ويأتي في مقدمة تلك المواجهات مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد"، بجانب قمة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

ليفربول X إنتر ميلان – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

بايرن ميونخ X ريد بول سالزبورج – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الهلال X الإتحاد – 7.45 مساء - SSC1 HD

الدوري المصري

إنبي X إيسترن كومباني – 3 عصرًا - On Time Sport 1

سيراميكا كيلوباترا X سموحة – 5.30 مساء - On Time Sport 1

الأهلي X بيراميدز – 8 مساء - On Time Sport 1