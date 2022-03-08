فاركو يعلن.. إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي للركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أثبتت الأشعة التي خضع لها عمرو جمال مهاجم فريق فاركو، إصابته بقطع في الرابط الصليبي للركبة.

وكان جمال قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراته فريقه ضد الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.

وتم استبدال مهاجم الأهلي السابق خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء بعد عدم قدرته على استكمال المباراة.

ويعد عمرو جمال أحد العناصر الأساسية لفريق فاركو هذا الموسم، ومن المقرر أن يخضع للجراحة خلال الأيام المقبلة وتحديد مدة الغياب عن الملاعب.

جدير بالذكر أن المباراة التي جمعت بين فاركو والإسماعيلي كانت ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري.