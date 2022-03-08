عبر طائرة خاصة.. الخليج 365 يكشف التشكيل الكامل لبعثة الأهلي لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار القاهرة، في الساعات الأولى من يوم غدا الأربعاء، في طريقها لجنوب أفريقيا، ستعداداً لمواجهة صنداونز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، السبت المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتجه فريق الأهلي استاد "الأهلي ‏we‏ السلام "،عقب مواجهة بيراميدز التي تقام اليوم بالدوري، إلي مطار القاهرة للسفر عبر طائرة خاصة إلى جنوب أفريقيا.

وعلم مراسل الخليج 365 أن تشكيل بعثة الأهلي المسافر إلى جنوب أفريقيا، سيضم محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيساً وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس مرافقين ومعهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وبيتسو موسيماني المدير الفني وسامي قمصان المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي وكابيلو رانجوجا مدرب أحمال وموسى ماتلبا وكايل سولمون محللي الأداء والدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي وباقي الجهاز الإداري وعمال غرف الملابس والمهمات.

وفي وقت سابق، اختار بيتسو موسيماني قائمة مكونة من 22 لاعباً للسفر إلى جنوب أفريقيا وهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود ‏وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر.‏