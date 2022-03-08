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منتخب جنوب أفريقيا يستدعي بيرسي تاو ولاعب بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - اختار هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، قائمة أولية من 29 لاعبا للتوقف الدولي المقبل، الذي يخوض فيه منتخب "بافانا بافانا" وديتين أمام غينيا وفرنسا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشهدت القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود بيرسي تاو نجم الأهلي، وفاجري لاكاي لاعب بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره الغيني في بلجيكا يوم 25 مارس، ثم يحل ضيفا على فرنسا يوم 29 من نفس الشهر.

ويسافر الفريق كاملا إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين 21 مارس لإقامة معسكره هناك، بعد الإعلان عن القائمة النهائية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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